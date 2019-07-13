新股撻Q：百威亞太孖展客　恐蝕息逾千萬元！

全球最大啤酒商百威英博(AB InBev)分拆的百威亞太(01876)擱置上市計劃，這隻原是今年目前為止最大型的新股，單計8家券商合共借出孖展總額約170億港元，如以孖展息3.88厘計算，5日計利息約為903萬元。若計及其他券商，估計相關孖展貸款總額涉及利息合共超過1,000萬元！



根據《東網》早前統計，券商耀才證券(01428)為投資者借出近30億元孖展額，該公司行政總裁許繹彬相信，安排退還認購款項將按招股書所披露的下周四(即原定的公布招股結果日7月18日)進行，而透過孖展認購的投資者要「蝕息」，以現金認購的則沒有大影響。



他解釋，孖展借貸日數是自新股截止認購日期至新股公布認購結果這段時間，故孖展息已「計梗」。



被問及該公司會否提早「退飛」安排，他指，由於周六(13日)聯交所亦休息，故現時未收到通知，但根據過去經驗，相信提早「退飛」機會不大。至於客戶有否「詐型」，他透露，「今日放假都好多人問我」，而客戶也理解狀況。



他透露，該公司的國際配售部分出現「抽飛」情況，惟公開發售部分超購倍數少，不足以啟動回撥機制，「無法補足」缺口，導致是次上市計劃需要煞停。



至於另一間券商輝立證券早前則為金百威亞太借出約90億元孖展額，該公司企業融資經理陳英傑表示，透過孖展認購的投資者，成本要「照畀」，但認為百威亞太現時擱置上市，亦非完全壞事，因假若在認購反應不理想的情況下，夾硬上市股價亦不會太理想，屆時投資者可能會雙重損失。



百威亞太原定的每股招股價介乎40至47元，每手100股計，入場費約4,747元。是次發售16.265億股，其中5%公開發售，集資最多764.46億元，惟沒有引入基礎投資者，原定本月19日主板掛牌，為年初至今最大型新股，並有望成為香港歷來第5大新股集資王。



事實上，中美貿易戰及修訂《逃犯條例》導致香港社會動盪不安雙重打擊下，香港市場氣氛轉差，1個月內已有兩間大型公司煞停在港上市計劃。



相關新聞

【一個月兩大型新股上市撻Q 香港無望問鼎全球「集資王」】

https://bit.ly/2LR6AZq



【百威亞太擱置上市！母公司股價急挫3%】

https://bit.ly/2LPIJcj



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



新股上市消息資訊，不停為你update，即刻click入http://money18.on.cc/IPO

