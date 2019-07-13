新股撻Q：許繹彬指港新股市場形象受損

耀才證券行政總裁許繹彬表示，百威亞太有傳公開發售錄得約9倍超額認購， 但另一邊廂國際配售機構投資者卻傳出抽飛，指出招股期結束才取消上市做法非常「肉酸」。



他續指，計及早前有意集資近98億元物流地產平台ESR Cayman臨門撻Q，年初至今已有兩隻大型新股取消上市， 將對香港新股市場形象造成極大大影響，因為下一次再有大型企業有意來港上市時，必定集資額會非常審慎，故IPO包銷商及交易所將會是許勝不許敗，「第三隻再衰香港新股真係唔知點算」。



香港新股市場失卻兩隻大型IPO支撐，今年未必可再躋身全球集資三甲。他認為，現階段聯交所再去保住集資額地位也無意義，因為確保排隊上市的企業可成功順利上市才是首要任務。



他預期，新股憂慮市況不穩而取消上市，有意來港的企業或都會考慮等待市場更穩定再來上市，然而目前環球經濟前景未見起色，甚至連負面消息都欠卻，更難言對市況轉好有憧憬，股市受影響新股市場也不應獨善其身。



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