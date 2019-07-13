社會動盪促使富人轉移資產　新加坡又成贏家

香港因修訂《逃犯條例》引發的社會動盪繼續發酵，並開始影響到富裕階層的資產安排。外國財經媒體彭博引述一家主要的亞洲財富管理公司透露，近幾周大量新資金從香港轉移到了新加坡，富裕階層正在努力尋找讓資金能更快撤離香港的途徑。



報道指，一位香港私人銀行家表示，向他查詢的客戶，大多數不是超級富豪，而是那些個人資產介乎1,000萬至2,000萬美元的人。新加坡規模2.4萬億美元的資產管理行業，成為資金轉移潮的主要受益者之一。他續稱，客戶最大的擔心的是長期把資金放在香港是否安全，許多人正尋求在海外設立另一個銀行帳戶，以便更容易轉移財富。



該銀行家又指，現在設立離岸帳戶比金融危機前要花更長時間，因為要經過「了解客戶」(KYC)程序，而且為了防範洗錢，相關規定變得更為嚴格。



隨着富裕階層對新加坡的興趣升溫，知情人士透露，新加坡金管局要求該國的金融機構不要因為發生在香港的示威遊行而公開貶損香港。他們表示，新加坡金管局希望避免給人留下新加坡對香港「趁火打劫」的印象。



不過，香港仍然是內地富人最青睞的目的地，彭博引述中國私人財富管理公司鉅派投資的一位駐上海客戶經理表示，香港仍然是九成客戶的首選目的地。



彭博的報道又指，香港的動盪亦可能產生其他影響。Portcullis Group董事長David Chong表示，由於香港的政治風波無法平息，令新加坡作為財富管理中心，愈來愈受亞洲超級富豪歡迎；那些管理至少2億美元資產的家族辦公室，愈來愈傾向選擇新加坡為落腳點，而不是香港。



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