陳鳳珠：料聯儲局將展開減息周期

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠在東方產經「專家點評」專欄表示，市場預計美國本月減息幅度或只有1/4厘，拖累恒指周初急跌至28,000點水平，其後中美貿易談判出現進展，為港股帶來支持。



美國貿易代表處批准豁免110種內地進口產品的25%關稅，為期1年，相關產品屬於去年美國向首批340億美元內地貨品徵收關稅的清單內。今次的豁免或顯示美國釋放善意，不過該國提及內地恢復購買美國農產品是非常重要的，或反映其經濟呈下滑趨勢，估計其需要內地採購更多農產品以支持經濟發展，因而作出讓步。



另外，聯儲局主席鮑威爾表示全球經濟前景存在不確定性，且受到貿易戰影響，美國的經濟增長情況未見改善，並存在通脹疲弱的風險，或較預期持續更長時間。因此，聯儲局多數委員認為有需要放寬貨幣政策，以維持經濟增長。利率期貨顯示聯儲局本月減息的機會達到100%，而今年減息幅度或達到3/4厘。



內地的6月份居民消費價格指數按年上升2.7%，主要受食品價格上漲8.3%的影響，當中豬肉價格因供應減少繼續呈現上升趨勢，按年增長21.1%。而6月份工業品出廠價格指數按年持平，按月則下跌0.3%，或有機會影響未來通脹走勢。總觀今年上半年，CPI及PPI分別按年上升2.2及0.3%，顯示通脹壓力仍然受控，因此預期內地存在實施寬鬆貨幣政策的空間，一旦經濟下行壓力增加，內地或可透過降準甚至減息來支持經濟增長。



另外，內地的6月份全國首套及二套房房貸平均利率按月有所上升，料有助繼續檼定樓價走勢。近期銀保監或要求信託公司控制內地地產信託業務，或包括第3季的規模不能超過第2季末；監管部門將逐筆進行地產信託審核；僅接受符合銀保監「四三二」條件的貸款模式業務報告，即地產商做到「項目四證齊全、企業資本金達到30%、開發商二級以上資質」要求。預期有機會限制內房以信託融資買地的情況，以防止地價大幅上漲。其實，今年上半年內地地產信託集資額達到3,600億元人民幣，佔總信託集資額的40%。



(本文作者爲東興證券(香港)有限公司研究部之分析員及證監會持牌人士，作者本人並沒有持有上述股票）

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