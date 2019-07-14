曜熊理財：美股很大可能進入大幅度向上突破牛市時代

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉在東方產經「專家點評」專欄表示，周四(11日)美國道瓊斯工業指數首次衝破27,000點大關，收報27,088點，以全日最高位收市。大部分板塊普遍有明顯上升的趨勢，尤其是一些健康護理股，因應美國政府撤回一項影響醫療保險機構收入的規例而顯著上升。



聯儲局主席鮑威爾認為美國經濟總體表現良好，也再次表示可能會在7月底的貨幣政策會議上減息，對於量化寬鬆的政策也可能會進一步放寬。由於利息預計維持不變，所以普遍對美股基金稍為看好。



除此之外，最近中美的貿易談判亦有好消息出現，在二十國集團(G20峰會)中美會談後，特朗普表示中國將開始採購美國農產品，以換取貿易休戰的協議。可是中國代表在談判期間沒有就採購美國農產品作出任何明確的承諾，特朗普在網誌提到中國的舉動令他們感到失望。由此可見，貿易戰的談判協議可能需時很長，遙遙無期。投資者應當小心，不能忽視中美貿易戰對股市的影響。



不過，就目前的情況而言，對美股是有利的。從美國政府政策的改革，令到健康護理板塊做好。另外鮑威爾認為美國勞工市場強勁，失業率維持在低水平，消費者開支維持穩定，但商業投資增長率有減緩的迹象，因而他表示有減息的可能，和進一步放鬆貨幣政策。在短期內，這些利好消息加上減息預期對美股是有利的，預期美股在這半年至1年間，很大可能會進入再度大幅度向上突破的牛市時代，美股很大機會屢創高峰。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

