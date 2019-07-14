葉尚志：招商局港口目標16元

第一上海首席策略師葉尚志在東方產經「專家點評」專欄表示，港股出現回整但穩好狀態未失，恒指短期支持位仍見於27,986點。



市場正在調整對於聯儲局減息的過高預期，情況對股市有帶來震動的機會，但是隨着新股集資熱潮的逐步過去，資金有望釋放回流港股，估計可以增加恢復市場的支持承接力。另外，上半年過去後，港股亦將進入中期業績發布期，一些公司也在提前發出業績預告，宜多加注視。



招商局港口(00144)在5月出現了深度調整，主要是受到中美貿易磨擦消息再現的消息影響，股價最低曾見12.73港元(除淨後算)，但未有跌穿去年10月時的低位12.35元，似乎市場對於相關消息已有所一定消化，並且在現時股價上已做出了反映。事實上，港口、機場屬於重要核心資產品種，以招商局港口現時9倍的動態市盈率、5厘的股息率來看，估值吸引力已有明顯提升。



另一方面，招商港口(001872.SZ)是招商局港口的控股母公司，最近也發出了上半年的盈利預喜，估計對於招商局港口的業績表現，可以有啟示作用。



而反映乾散貨運費的波羅的海BDI指數，在過去3個月急升至5年來的最高水平，相信都是有利航運相關股的消息因素。建議可於現水平吸納收集招商局港口，止蝕於12.5元，目標看16元。



(作者為註冊持牌人士)

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