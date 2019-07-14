鄭勤龍：A股短線不宜看得太淡

玄學金融家鄭勤龍在東方產經「專家點評」專欄表示，從卦象顯示，A股走勢正處於《離為火》變《天火同人》之中，在易經八卦，火性向上，今「離」卦與「同人」卦皆帶火，預示A股走勢短線並不宜看得太淡。



「離」卦代表着光明，但在光明來臨前的一刻必然是黑暗的，因此序卦傳曰:「陷必有所麗，故受之以離。」



受到中美貿易戰的拖累，A股近月走勢仍然持續疲弱，雖然已預期中國的經濟增長或會放緩，但市場人士普遍相信中國為了減低衰退風險，可能將有更多的刺激經濟政策或措施推出，加上A股從5月開始至今已調整了一段不短時間，相信負面因素大部分已被市場消化及反映，因此A股可再向下調整的空間或已不大。



「同人」卦的卦辭為「同人于野，亨，利涉大川，利君子貞。」同人本意為會合，但卻帶有和同之義。



回顧近年中國所推行的金融政策，如滬倫通、科創板以及取消專業外國投資機構的限制等，以上皆符合「同人」卦的卦象，所以是亨通，而且亦將有助中國與國外市場接軌。在易經八卦中，水為險象，因此對河川有所忌諱，但「同人」卦利涉大川，表示此卦具有擺脫險境的能力。綜合而論，A股現水平的值博率甚高，有利投資者分段吸納作中線部署。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

