陳健豪：金價調整至支持位

艾德證券期貨總經理陳健豪在東方產經「專家點評」專欄表示，美國聯儲局主席鮑威爾出席聽證會對貨幣政策的看法對美元有重大影響，市場嘗試為美元進一步上升尋找理由。由於早前市場過分憧憬當局需大手減息，有少少炒過龍的情況，但隨着中美貿易關係緩和及美國6月就業數字比預期理想，其言論將左右美匯指數從而影響歐元，結果鮑威爾再加大力度，繼續發表鴿派言論，市場進一步憧憬月底減息。



筆者早預期鮑威爾先排除了鷹派言論，因為中美貿易關係雖然放緩，不過美國商務部對中國及墨西哥兩地的鋼出口作出不公平的補貼行為，初步裁定再次對中國進口相關產品加徵關稅，即反映貿易談判未完全解決，而環境經濟因貿易戰產生的後遺症將慢慢浮現，相信聯儲局有需要提出必要時可以減息的言論。



而另一方面，自上次議息會上聯儲局指寬鬆政策將取決於經濟數據起，除了就業數據比預期好外，其他經濟數據都失望居多，例如失業率上升、工資增長放緩、房屋銷售數據好壞參半、製造業活動、消費者信心等都有一定程度的下降。因此鮑威爾之言論將決定美元後市是否見頂回落。當然，聯儲局6月份會議紀錄同樣重要，但預期將繼續看淡未來經濟及對前景表達憂慮，加上比較滯後，重要性就不及鮑威爾的言論。



利率期貨就反映，雖然減息0.5%機會幾乎「壽終正寢」，不過仍一面倒睇死聯儲局將在7月份減息，機會率高達98.2%。美匯指數一度抽高至97.6，執筆時美元仍屬強勢，不過筆者仍認為美匯指數難有大升空間，目前能否升穿97.7關鍵在於歐元。



筆者早前有幸成功預測金價向上突破的走勢，近日金價卻冷靜下來在1,400美元附近爭持，由於波幅愈來愈大，投資者似乎還沒有習慣就以為金價大上大落。日線圖上似乎就看得比較清楚，近日金價雖然調整，不過整體上就只在1,380至1,440這60美元波幅內反幅整固。



由於金價自5月底起於1,280左右起步，急升近170美元，因此目前只處於急升後的整固階段，而於1小時圖亦開始見到金價分別於1,380及1,386美元慢慢打底，因此短線只要守住 1,380至1,386美元支持區，跌穿止損。一旦跌穿，下一支持位將在2018年高位1,365至1,370美元左右，到時候仍是以買入為主，不過筆者認為這次調整至此位機會率不高，中線目標將設在前高1,440美元。



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