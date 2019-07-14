菁雋開售：買家分兩組到場輪候揀樓
2019年07月14日 09:26
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菁雋周日發售344個單位。
屯門新盤菁雋周日(14日)早上發售344個單位，開售當日登記人會被分成S組及B組揀樓，S組為員工或其親屬等，將會優先揀樓，報到時間為上午9時15分至30分，該組買家只可揀選最多1個指定單位。隨後B組買家報到時間由10時30分開始。
市場消息透露，藝人麥明詩現身菁雋售樓廠。
該盤早前更新價單，個別單位大幅減價逾36%。其中實用面積131方呎的7樓32室，價單售價由285萬港元減至232.7萬元，呎價由21,756元下調至17,763元，減幅逾18.3%。由於之前發展商並不提供折扣，但是次新增最高22%總折扣優惠，該單位折實售價僅約181.5萬元，較原本售價低逾36.3%。
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