御峰理財：下半年繼續睇好美股

御峰理財研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，今年上半年股市錄得不錯的升幅，標普500指數、恒生指數、MSCI新興市場指數總回報分別達18.54、12.75及10.69%。當然市況並非一帆風順，特別是5月時份，因中美雙方貿易談判膠着，使避險情緒主導市場，港股更從高位下跌超過3,000點。不過，筆者認為，股市最壞情況已過。



由於環球經濟放緩，各國央行開始提早採取寬鬆的貨幣政策。對投資者而言，是一個入市良機。根據研究機構Ned Davis Research的數據，目前超過一半的環球央行已加入減息的行列，而上一次出現過半央行減息的時間是2011年。參考歷史表現，當超過一半央行減息，MSCI AC世界指數1年平均回報達8%。



雖然最近市場高估聯儲局減息幅度，令股市出現炒過籠的情況，但根據CME的FedWatch工具估計，7月減息的機會仍然近乎百分之百。觀乎過去歷史，只要經濟不陷入衰退，在聯儲局於加息周期後第1次減息，美股1年平均回報達24%。加上，較早前的首兩個月份回報及市寬的統計，筆者維持標普500指數升至3,100點的目標。



下半年股市的最大危機分別是貿易戰及英國脫歐。國際貨幣基金組織(IMF)較早前指出，若中美貿易戰擴大到雙方所有貿易，全球GDP將下降三分之一個百分點。然而，基於對兩國領導人及國家利益的考慮，貿易戰達成協議的機會大，而且除了貿易戰外，兩國地緣上政治的問題相信亦會隨着時間而慢慢解決。



反之，脫歐問題卻令人擔憂。現時，英國前外相約翰遜與現任外相亨特正在角逐保守黨黨魁。坊間一般預計硬脫歐派人物約翰遜會成功當選。他主張不論能否與歐盟達成協議，英國亦應如期於10月31日脫歐。可是，早前英國國會已否決硬脫歐的選項。故此，大家需要留意脫歐的情況，必要時對沖避險。



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