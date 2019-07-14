潘梓生：鎳價超買　將受阻回落

亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監潘梓生在東方產經「專家點評」專欄表示，近日鎳價異常波動，6月底曾因現貨需求回升，加上中美元首在二十國集團(G20)峰會會面後的樂觀情緒支持，鎳價一度上升至12,800美元。但樂觀情緒未能持續令鎳價受到支持，兩天就從12,800美元急跌至12,000美元邊緣。



不過，由於印尼近蘇拉威西島附近發生地震，市場憂慮鎳供應將受影響，加上市場傳言印尼鎳產出將於2022年減少，令鎳價近2周從12,000美元大幅上升至13,300美元。



鎳價急升後價格已明顯超買，後市升勢將難以維持。加上印尼鎳生產近日已確認未有受到任何影響，同時2022年鎳生產減少將難以令價格短期急升，相信鎳價將難以繼續大幅跑贏基本金屬市場，預料升勢將有所放緩。而且，上海期貨交易所的鎳庫存按周大幅上升26%，反映市場需求疲弱，鎳價難以繼續突破向上。



技術走勢方面，鎳價在13,400至13,600美元將是重大阻力區所在，加上RSI超過70，反映鎳價已經超買，相信現時鎳價於13,300美元附近再上升空間有限。另外，近日鎳升水有再度擴闊的迹象，同樣反映鎳需求逐漸轉為疲弱。現時投資者不妨沽出期鎳，並先以12,800美元作為首要目標，除非風險市場大幅改善，否則鎳價將有望先行回調至12,500美元。

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