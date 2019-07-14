鄺紫珊：可考慮投資交易所黃金ETF

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊在東方產經「專家點評」專欄表示，中美貿易戰在還未有結論前，市場將專注於更能掌握方向的聯儲局對未來減息的動向，因此成為近期投資市場最關注的焦點，故投資者可留意若一旦聯儲局減息會否帶動黃金等避險商品的走向，建議投資者可留意黃金商品，並在修正時趁機會布局。



即將轉任歐洲央行行長的國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德最近曾表示，全球經濟正處於「艱難局面」，並建議各國的中央銀行繼續調整政策以配合應對措施，據了解，美國總統特朗普也有意提名兩位偏向鴿派的聯儲局理事，故相信主要國家未來一段時間仍會走向寬鬆政策。



由於聯儲局減息將帶動利率走低，而通脹也將維持溫和增長，實質利率將呈現下滑走勢，這將可有助黃金中長期利好上升。不過投資者要注意，黃金自5月開始已呈現上升動力，金價並未曾有明顯的調整過，若一旦短線有不利消息出現，恐怕有機會會有較大幅度的修正。但若從中長期持續看好的情況下，建議投資者可待調整時加大布局。在金價回穩後，可期待黃金上升獲利的空間。



事實上，全球主要中央銀行態度也是趨向鴿派，全球債券處於負殖利率的規模創下紀錄新高，故預期總體經濟環境顯示低利率也可能持續一段更長的時間。低利率可有助減低黃金的持有成本，全球經濟增長預期很大機會放緩，及中美貿易緊張仍存在不確定性情況下，相信可提高黃金避險的需求。投資者可考慮在組合內布局黃金相關的商品，尤其是金價在1,400美元以下，可考慮投資交易所黃金ETF，或黃金相關類基金。



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