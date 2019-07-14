【星期一．炒啲乜】美股連環破頂　下半年仲有水位炒升？

中美貿易戰未有定論，談判協議或遙遙無期，市場轉為聚焦美國未來減息動向。聯儲局主席鮑威爾上周於聽證會上發表鴿派言論，月底減息預期升溫，刺激美股連環破頂。



聯儲局一旦減息，或帶動黃金等避險商品的走向，惟市場正調整對當局減息的過高預期。至於環球經濟放緩，各國央行開始提早採取寬鬆的貨幣政策，投資者如想把握入市良機，不妨參考《東方產經》各專家就股匯及基金市場的分析與建議，作好備戰準備。



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