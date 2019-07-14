港府：盧森堡初創將組團來港參加金融科技周

財政司司長陳茂波在其網誌表示，正在盧森堡出席亞洲基礎設施投資銀行理事會年會，趁機訪問了盧森堡金融科技之家（Luxembourg House of Financial Technology)，與當地幾十家初創企業見面交流。他們對香港在金融科技方面的發展和配套政策非常感興趣，並準備在今年11月組團到香港參加金融科技周，以及設立盧森堡主題展區，與香港金融科技業界以及從世界各地到港的與會者交流，尋求合作機會。



陳指出，去年的金融科技周，吸引了超過8,000名來自世界50多個國家和地區的初創和投資者到來參加，除了進行商業配對外，還有一天移師到深圳考察當地的龍頭創科企業，獲得不少好評。



此外，陳在會上先後與國家財政部部長劉昆及亞投行行長金立群會面，並指特區政府會全力幫助發展「一帶一路」，歡迎財政部在香港發行人民幣國債，有助鞏固香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的地位。另外，香港會繼續在亞投行運作發揮積極作用。



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