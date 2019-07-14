馬來西亞單方面轉移中石油資金　涉款約19億元

新加坡《海峽時報》上周六(13日)報道，馬來西亞政府早前單方面要求滙豐銀行把當地的中國石油分公司逾10億令吉(約19億港元)資金，轉移至該國財政部全資擁有的能源企業帳戶。中石油指一直遵守馬國法律，對未經知會被轉移資金一事感到困惑。



消息人士指，馬來西亞政府月初下令滙豐銀行，把中國石油管道局工程有限公司(CPP)的資金，轉移至財政部旗下的蘇里亞戰略能源資源有限公司(SSER)，報道指這做法開了當地先例。CPP證實事件，表示希望能與馬來西亞同行以友好方式解決爭議，深入調查後會採取適當措施維護權益，馬來西亞的滙豐分行拒絕評論報道。



據了解，中石油與SSER曾有2項石油管道鋪設合約，價值94億令吉(約178億港元)。但馬來西亞財政部長林冠英去年6月指工程只完成13%，政府已支付84億令吉(約160億港元)，而項目工程、採購及施工等合約於去年8月已終止。CPP此前曾指，將與馬來西亞商討取消項目的賠償。



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