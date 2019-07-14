工廈售價上半年升0.8%　柴灣區跑贏大市

美聯工商舖資料研究部資料顯示，6月份整體工廈物業售價按月略升0.6%，總計上半年上升0.8%。該行預期，由於貿易戰仍存變數及近期本港出現政治爭端，令市場觀望氣氛濃厚，預計下半年工廈售價將保持平穩。



反映50座指標工廈的美聯工商物業售價指數(MII)，6月份最新報351.9點，按月略升0.6%。租金方面，6月份美聯工商物業租金指數(MIRI)最新報175.4點，按月微跌0.6%。總計今年上半年，售價及租金指數均呈窄幅上落，分別升0.8%及0.4%。



若按地區劃分，6月份錄得升幅的有8區，其中觀塘升幅最大，工廈呎價為6,957港元，按月升1.8%。屯門及黃竹坑同樣錄得1.7%的增幅，最新呎價分別為3,521及7,085元。紅磡及土瓜灣、九龍灣及荃灣分別錄1.3%、1.1%及1%的升幅，長沙灣及柴灣則錄少於1%的升幅。至於工廈呎價錄得下跌的有兩區，其中沙田、火炭及石門區6月份的呎價為4,536元，按月回調1.7%。葵涌則錄4,206元，下跌約1%。



總計今年上半年，表現最好的地區為柴灣，累升6.8%，主要是由於近年該區工廈價格較其他地區低水，吸引不少買家投資，形成價格「追落後」，而且個別望海單位錄得成交，把整體呎價推高。至於沙田、火炭及石門區、紅磡及土瓜灣區則錄跌幅，兩區同樣累跌1.5%。



成交量方面，中美貿易談判再添變數，令投資氣氛轉弱。該行數據顯示，6月份工廈買賣註冊錄234宗，按月回落36.8%，金額則錄約18.71億元，按月下跌26.4%。總計2019年上半年，工廈註冊宗數共錄1,696宗，按年大跌50.8%；註冊金額錄約189.75億元，按年回落31.6%。



美聯工商董事陳偉志表示，由於業主持貨力強，未有大幅減價，所以令交投減少，也間接令工廈售價保持平穩。他續稱，雖然中美雙方於G20峰會中決定重新談判，令貿易戰暫時得以緩和，不過香港政治衝突仍未完全平息，預料下半年投資者仍然審慎入市，工廈價格將繼續持平。



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