樓價UPDATES：豪宅屋苑交投偏靜

九龍站及尖沙咀一帶豪宅屋苑本月交投氣氛平平，至今暫錄3宗成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●西區興漢道15號興漢大廈低層D室，實用面積727方呎，以三房間隔。業主叫價1,500萬元，最終以1,350萬元易手，實用呎價18,569元。原業主於2010年以595萬元買入單位，持貨9年帳面獲利755萬元。



●筲箕灣香島3座低層C室三房戶，向東北望秀麗山景，實用面積882方呎。業主以4萬元放租約3個月，吸引外區夫婦洽詢，雙方議價後減價7,000元，以3.3萬元租出，實用呎租約37.4元。



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九龍區



●尖沙咀港景峯1座高層A室，實用面積494方呎，採兩房間隔，單位座向西方，外望戲曲中心及海景，獲買家斥資1,338萬元承接，實用呎價27,085元。據了解，原業主於2010年3月以725萬元買入物業，持貨逾9年帳面獲利613萬元。



●將軍澳SAVANNAH第2A座低層A室，實用面積748方呎，屬三房包括套房及連儲物房間隔，成交月租2.8萬元，實用呎租約37.4元。若以2016年9月購入價約940.6萬元計，回報率約3.6厘。



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新界區



●大圍金禧花園3座中層B室，實用面積314方呎，為兩房間隔，外望享內園景觀，日前獲租客以1.65萬元承租，呎租52.5元。屋苑現時約有9個租盤，租金叫價由1.7萬元起。



●屯門單幢式住宅提供有1萬元以下租盤，承接力亦不俗。麗寶大廈低層C室，實用面積248方呎，有區內人士見租金合理，加上業主增加議幅，即時減價300元，便決定以8,000元即睇即租，實用呎租32.3元。

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