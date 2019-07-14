科技商機：3D打印林寶堅尼超跑　費用僅10.8萬元？

外媒報道，一名物理學教授巴克斯(Sterling Backus)利用3D打印技術，成功為兒子打印出一輛V12引擎的林寶堅尼跑車，花費僅1.1萬英鎊(約10.8萬港元)，與同類型的林寶堅尼跑車正價約488萬港元相比，真的差天共地。



資料顯示，林寶堅尼V12旗艦車型的Aventador LP700-4，有高達700匹的馬力輸出，以及可於2.9秒完成0-100km/h加速，可謂超跑怪獸。



至於教授為何要打造3D超跑？事緣他的兒子在玩電子遊戲《Forza Horizon 3》時表示，很喜歡林寶堅尼Aventador。不過，由於沒有錢買這輛昂貴的跑車，父子倆就決定用3D打印機製作Aventador。



值得一提的是，巴克斯用的是普通3D打印機，他將各零件打印好後再拼接一起。不過，他沒有用原車的6.5升自然吸氣V12引擎和單離合變速箱，而是選擇雙渦輪增壓Corvette V8引擎和保時捷的變速箱。這全球首部利用3D打印的林寶堅尼跑車，父子用了18個月時間才完成。

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