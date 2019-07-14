本周金融大事一覽！周一早上10時最矚目

7月度過了兩個星期，踏入第3個星期，可謂進入「戲肉」，因中國將公布一連串經濟數據，美國企業業績潮亦正式展開，摩根大通、美銀、富國、高盛、摩根士丹利、花旗等大行將公布業績，隨時左右全球股市去向。以下是香港時間：



【7月15日星期一】

10：00中國公布6月社會消費品零售總額、工業增加值、固定資產投資；第2季經濟增長

20：50美國聯儲局「第3號」人物、紐約聯儲銀行行長威廉斯發表講話



【7月16日星期二】

20：30美國公布6月零售銷售、進口物價指數

21：15美國公布6月工業產出



【7月17日星期三】

04：00美國公布外資持有美債狀況

20：30美國公布6月建築許可、新屋動工

22：30美國公布每周原油庫存



【7月18日星期四】

02：00美國聯儲局公布經濟褐皮書

20：30美國公布每周新申請失業救濟金人數

22：00美國公布領先經濟指標



【7月19日星期五】

22：00美國公布7月消費者信心指數

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