兩大警號！市場「乾升」　似2008年金融海嘯前

縱使美國3大股市上周相繼創下歷史新高，但外國傳媒引述數據顯示，絕對不值得亢奮，反而出現2008年金融海嘯前的冧市信號！



一般來說，「牛市三期」末段是禾雀亂飛的階段，基本上細價股會炒到如癡如醉，升勢更會大幅跑贏大市。不過，今次絕對是相反，因為代表美股的標指創新高、並突破3,000點之際，代表細價股的羅素2000指數仍低於去年8月創下的歷史高位約一成，兩者差距更與2007年相似，顯示市場存在流動性問題。(本文附圖一)



再者，衡量股市「超買」與「超賣」的著名技術分析指標「相對強弱指數(RSI)」顯示，羅素2000指數過去6個月表現穩定，即沒有特別「超買」或「超賣」，反映標指升上3,000點以上歷史高位不是好事，因為股市根本沒有禾雀亂飛，很大機會是「假突破」！



為何觀察羅素2000指數相對大市走勢是那麼重要？McClellan Market Report發行人、一向喜歡與華爾街分析員對着幹的美國「神算」股市分析師Tom McClellan表示，細價股對流動性(即股市是否資金充裕)更敏感，無論好壞都是如此。它們就像19世紀英國煤礦中的金絲雀一樣，對煤氣敏感的程度較礦工更高。



(註：「煤礦裏的金絲雀」是一個西方名詞，指那些對經濟波動特別敏感的指標。這是因為在歷史上，煤礦工人曾把金絲雀帶到井下當成警報之用，甚至一度成了安全生產的指標。倘若金絲雀倒下，即代表煤礦出現問題。)



他指出，當羅素2000指數表現優於標指時，意味市場有足夠的資金流動，投資者願意投入風險較高的資產。當羅素2000指數表現不佳時，意味投資者對風險資產失去興趣，股市即將出現大跌。「如果金絲雀昏倒了，最明智的做法就是趕快離開礦井。」



除了羅素2000指數，另一個因素說明流動性正枯竭是俗稱「垃圾債」的高收益企業債處於相對弱勢。由巴克萊編制的iShares iBoxx美元高收益公司債ETF，專間追蹤被信貸評級公司評定為投機性或「垃圾級」的企業債。當流動性充足時，較高的收益率抵銷了違約風險，即較多人願意買入「垃圾債」，但當資金缺乏時，投資者往往避之則吉，為免債務違約而得不償失。



目前的事實是：「垃圾債」又大幅跑輸標指，亦為市場資金短缺的徵兆。(本文附圖二)

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