Uber Eats日本大熱　多得長者幫手送外賣！

日媒報道，由於日本禁止拼車服務，全球最大的電召專車公司Uber通過旗下外賣業務Uber Eats不斷拓展日本市場，而當地長者則成為這項業務的主力軍。



該公司CEO科斯羅薩西(Dara Khosrowshahi)強調日本市場的重要性。Uber在日本市場只提供高級租車和出租車服務，但其外賣業務正在不斷增長，公司計劃明年在日本市場增加更多員工。



科斯羅薩西表示：很多日本長者實際上都在報名參加Uber Eats外賣業務。「吃」在日本市場取得巨大的成功，這將非常有利於Uber的品牌傳播。



目前看來，Uber在日本市場獲得更多收入的最佳機會可能就是打造Uber Eats。據科斯羅薩西說，在遍及日本10個城市的食品配送網絡中，有1萬多家餐廳和海量速遞員。這使得日本約15%的人口能夠享受到外賣服務，而美國的這一比例為70%。科斯羅沙希說，這為公司留下了很大的增長空間。



日本的失業率為2.4%，勞動力市場十分緊張。日本人口高齡化嚴重，除了享受外賣服務外，很多長者也會從事外賣工作。



科斯羅薩西表示，大多數外賣員用單車或滑板車送餐，而長者則是步行。



為了支持外賣業務以及出租車業務，Uber計劃明年將日本的全職員工數量從目前的100人左右增加30%以上，涉及帳戶管理、銷售和當地營運等多個部門。



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