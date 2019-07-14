港股前瞻：本周若未能回補「呢個裂口」　宜先離場

儘管美股屢創新高，但券商預期對港股刺激不大，相反，百威亞太(01876)上市計劃觸礁，或對香港交易所(00388)股價構成壓力，且投資者觀望周一(15日)中國公布第2季經濟增長，以及美企業績期揭開序幕，恒生指數本周料續窄幅上落，於28,000點至29,000點反覆。倘未能向上回補上周一(8日)裂口，即突破28,714點高位，投資者宜先行獲利。



香港主要藍籌的美國預託證券(ADR)上周五(12日)個別發展，滙豐控股(00005)、中國移動(00941)，以及港交所都輕微偏軟，但騰訊(00700)靠穩。按比例計算，恒指周一或輕微低開15點，見28,456點。



中投傲揚基金經理溫鋼城表示，美企本周業績以銀行股為主，料問題不會太大，但再下一周公布的晶片股業績，或受累於中美貿易戰，屆時有機會成為美股回調的藉口。儘管市場普遍預期中國周一公布的第2季經濟增長可守於6.2%，但內地工業生產及零售銷售等經濟數據料難維持高位，增添周初股市壓力，預期恒指本周或於500點內的波幅窄幅上落。



他直言，若本周港股不能向上回補上周一(8日)28,541至28,714點的裂口位，技術上利淡的「島型頂」將壓住港股，且恒指保力加通道頂及10天移動平均線都由升轉跌，而過去十年，恒指8月跌市比率高達八成，因此港股一旦未能破位，宜先「走人」。相反，若能成功突破裂口，恒指則可望進一步上試29,300至29,600點。

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