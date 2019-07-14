全球經貿戰：傳三星獲緊急原料供應　避生產停頓

美國著名財經媒體彭博報道，對於日本自7月4日起，限制出口3種關鍵科技原材料至南韓，三星電子已獲得緊急供應，避免生產線出現危機。



韓聯社引述消息人士稱，三星副主席李在鎔周六(13日)在其主持的董事會議上，向公司管理層告知了他日本之行的上述「結果」。韓聯社稱，雖然不知道李在鎔如何獲得額外供應，以及應急庫存有多少，但他的採購將有助防止嚴重生產停頓。



三星電子代表無法立即就此置評。



據《南韓時報》報道，李在鎔上周前往東京，試圖為半導體尋找替代原料來源，以應對日本對南韓的出口限制。根據朝日電視台，他的行程表安排了與日本大銀行及晶片製造商會面。

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