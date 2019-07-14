神準大好友：美股或再飆半成　聯儲最好減息0.5厘

外國傳媒報道，被譽為「神準」美股大好友、自2009年以來不斷估中道指走勢、2015年8月及2016年初大跌市仍處變不驚、今年4月預言道指會升穿27,000點的沃頓商學院金融學教授西格爾(Jeremy Siegel)上周五(12日)表示，股市升浪暫未見會停止。



他說：「我認為股市的合理估值能給予今年額外5%或6%上升空間，在大冧市出現前，甚至可再升10%或12%。」



他表示，主觀願望是聯儲局在7月30至31日的議息會議上宣布減息「0.5厘」，但明白這願望很難成真。他解釋，想減息0.5厘是因為要讓指標利率大幅低於10年期美國國債孳息率。目前聯邦基金利率是2.25至2.5厘區間，而10年期債息是2.1厘。



只有大幅減息，才有可能將3個月期債息相對10年期的「倒掛」消失。目前3個月期債息是高於10年期，並由5月23日出現至今，根據往績，若再持續下去，經濟就會於未來數季內陷入衰退。他說：「這是最重要的因素，因我翻查過歷史表現，知道該債息倒掛是其中一個可靠的衰退指標。這是我擔心的。」



回顧西格爾的預測往績確實令人讚嘆，例如當道指仍處於15,000至16,000點水平時，他是首位分析員預言道指會升上2萬點，之後在總統特朗普減稅獲批後，就預言道指會升上25,000點，去年9月則預言股市短期內要調整，2019年將是艱難的一年。



他早於今年4月預計，道指及標指會分別升見27,500點及3,000點左右。目前可謂「達標」。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



－－－－－－

想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/