南岸集團洽注資　九度延長期限

南岸集團(00577)(前稱十三集團)尋求注資的洽談限期第九度延長。該公司今年1月初與一名主要股東的聯繫人士訂立無約束力的諒解備忘錄，以探索對旗下澳門路環十三第酒店的實益擁有公司進行潛在投資。該諒解備忘錄原本於4月4日屆滿，惟公司其後八度延期至7月12日，至7月14日更宣布再度延期至7月19日或各訂約方協定的較後日期。



按照原先公告，一旦達成正式協議，所得款項將不會超過15億元，並將用於削減與發展十三第酒店有關的目標公司債務。於諒解備忘錄的期限內，南岸預計能透過誠意金付款，收取合共7,000萬元。



由開始洽談注資至今，前後已經約半年時間。公司周日(14日)的通告重申，再度延期是要給予訂約方足夠時間繼續磋商，但概不保證在任何情況下將會訂立任何正式協議。

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