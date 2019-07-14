全球經貿戰：搬廠絕不簡單　iPhone遷至印度恐更麻煩

外國傳媒報道，由於中美貿易戰持續，並在5月升級，市場多次傳出全球代工「一哥」鴻海會配合蘋果公司(Apple Inc.)，將產能分散，其中之一是在印度生產新iPhone。不過，有市場人士分析，搬遷產能殊不簡單，初期恐面臨生產良率(廠商實際產出的產品中，扣除不良品後良品所佔的比例)的下降及成本增加而令盈利受壓，且新iPhone售價及銷情一旦未如理想，更會打亂產能部署。



早前市傳蘋果公司要求鴻海自8月起，在印度組裝今年最新款的iPhone，初期每月產能25萬部，以內銷印度為主，外銷比重則隨着時間而提升。不過，根據Counterpoint Research資料顯示，iPhone今年首季在擁有13億人口的印度僅賣出22萬部，按年勁減42%，估計全年銷量150萬至160萬部，按年跌10至17%，恐創近5年新低。



換言之，若印度每月產能達25萬部，即不足一個月就能滿足當地一季需求，餘下都是外銷。若是這樣，受貿易戰拖累經濟增長放緩及競爭對手衝擊，今年iPhone新機價格及銷情將受到嚴峻考驗，恐難抵銷搬遷產能的成本。



再者，市場人士表示，不要以為組裝蘋果公司手機很簡單，是需要時間讓員工熟練，估計需時較中國鄭州廠更長，良率無可避免會受影響。

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