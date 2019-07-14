退休無憂︰回流港男靠收租月袋5萬

現年38歲的吳創豪(Ho)，早於6年前成功達到財務自由，現時主力協助年輕人創業，希望為他們找到低成本的生財方法。他嘆道，現時本地年輕人比上一代更難向上游，連最基本的住屋需要都成為社會核心問題，故即使他可以到外國退休歎世界，也要回港幫助年輕人。



現時Ho在香港有兩個物業，一個用作自住，一個給父親居住，另於東涌有7個車位放租，泰國芭堤雅有10個物業作民宿，每月最少有5萬元被動收入。他同時在香港、內地、泰國開設公司，主力從事創業顧問、科創及產品批發促銷等工作。



為協助年輕人創業，他一向不遺餘力，甚至出錢出力。「凡是有心創業的年輕人，我都會幫手，上周有個90後女生想做美甲生意，我幫她找舖位，同業主傾到只需畀一個月上期及一個月按金。」而且該名女生資金不足，最後他出資繳付租金，但對方就要將生意利潤與他對拆。



現時他生活無憂，全因年紀輕輕已勇於嘗試！回想當年只是20歲出頭，已很想創業做生意。「當年無錢做生意，於是將Nokia手機拎上深圳東門賣，只賣得400元人民幣。」



●曾賣螢光棒 深圳開酒吧

他將得來的資金買入燈籠，同時在批發場所發現有一筒筒的螢光棒。他稱：「當時批發商說這些是聖誕節滯銷貨品，但我覺得好得意，在香港只見過粗身螢光棒，未見過如此幼身的。」因此他用10元買了兩筒，每筒有500枝。在中秋節前一星期他開始擺地攤做小販，當時無人買貨，於是將賣不出的螢光棒送給小朋友玩。此舉竟引來注目，其後不少人向他購買螢光棒，他更以10元2枝出售，利潤可說是非常高。



翌日他再北上入貨，與幾位同學在港九新界擺地攤，結果合共賺了80萬元。他再將這些資金作投資，與幾個同學、內地合夥人一起在深圳開酒吧，但一年左右卻因意見不合而拆伙。他坦言當年入貨及舖租非常低，即使給光顧的朋友打五折都有賺，而最終他一人亦賺150萬元離場。



賺到第一桶金後，Ho將50萬元資助父親在東莞開診所和藥房，且當年為協助父親，他曾修讀中醫，但笑指自己沒有天分，故後來又回到香港任股票經紀，實行一邊上班一邊學炒股票。



●任職地產經紀掃樓花盤

工作約一年後，他又轉職成地產經紀，由於銷售理想令他月入身家暴漲。

入行後，他洞悉到香港樓市興旺，於是陸續買入物業投資，如早年與幾個朋友合資購入九龍譽‧港灣價值900萬元的樓花，其時只需5%首期。物業落成後，獲利150萬元離場。另外，他曾買數個元朗、屯門樓花。「最深刻是105萬元的屯門單位，只是一年半就急升到275萬元，升幅快得驚人！」



●芭堤雅打造民宿小王國

早年因興建珠港澳大橋的消息，而令他把心一橫於東涌買入7個車位，每個售約數十萬元，現時每個平均每月收租約2,500元。他在港亦有兩個自住物業，包括位於上水及粉嶺的單位。



Ho的投資總是快人一步。2015年時，泰國首都曼谷知名景點四面佛發生爆炸事故，當時他正於當地旅遊。事故發展後，他發現泰銖急跌，因此漏夜坐車前往芭堤雅。當時他走到地產代理舖，問價後得知一間300方呎的住宅單位，售價只約50萬港元，於是一次過Full Pay買入四間，更於當晚入住其中一個單位。此外，他又分批買入數個當地物業，發展成民宿出租，成功打造其民宿小王國。



他坦言，財務自由後未有得到真正的快樂，「那時我飛到當地生活，但每日吃飯、休息的生活實在無聊。」因此在泰國開設顧問公司Z328，協助港人到當地創業或退休移民。經營三年後，公司業務上軌道，加上受香港地產公司世紀21奇豐邀請，加入成為副聯席銷售董事，所以便回到香港繼續努力。



●嘆香港樓價貴 年輕人上車難

Ho稱，過往在香港投資物業較容易賺錢，但樓價急升而令年輕人難上車，他個人亦決意不再投資香港物業，主力投資內地、泰國、馬來西亞等海外物業。



未來他希望本地發展商可以平價租出物業予年輕人，希望想出令年輕人安家的方法。「近日香港發生多場社會運動，年輕人怨聲載道，發展商在香港賺錢多年，希望他們可以協助年輕人、回饋社會！」



●工廈搞租上租生意

此外，他亦搞租上租生意，租入面積較大的工廈，再分間成符合消防條例的辦公室。通常他會與業主洽談，一次過繳付5年的租金，但就要求業主給予八折優惠，這樣他就可以優惠價錢出租辦公室予年輕人創業做生意。



●熱衷細價股 睇圖表分析

除了投資物業，Ho對股票投資亦有一套獨特心得。他熱愛炒細價股，但就不會看新聞及消息，主要看圖表為主，通常每日炒賣時間為早上十時至十時半或收市前半小時。



在買賣股票時，他主張分散投資，如手上有10萬元資金，他會分3注於不同價位入市。



另外，賺到錢就要立即離場，因為細價股股價非常波動，稍為貪心隨時輸到渣都冇得剩。過去，他曾試過一日做130宗買賣，最厲害時是把10萬元本金炒上50萬元。但他近年專心協助年輕人上車，所以轉買一些較平穩的股票，如香港中華煤氣(00003)、建設銀行(00939)等，不再頻密地炒賣細價。



他分享，要保持良好的炒股成績，先要有健康的身體。因此他平日很早上床睡覺，早上7時就起床，然後晨跑及吃早餐。之後會處理公司事務以及與員工聯繫。



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