孖妹S檔案︰唔靠「父幹」點賺首桶金？4位財俊咁講...

香港人出名夠博夠食腦，所以過去誕生好多個百萬及千萬富翁。唔問都唔知，孖妹嘅朋友圈內都有唔少成功例子。佢哋仲要係年紀輕輕，無靠「父幹」，靠自己嘅雙手賺人生第一桶金。所以，孖妹今次打醒十二分精神，虛心向四位80後、90後學習創富秘訣！



Kitty：假設一個打工仔每月儲1萬元，都要8年多嘅時間先儲夠100萬元。



彩兒：喺AI年代，能唔能夠保住飯碗都唔知。所以，依家仲唔加把勁賺多啲，將來後悔莫及。



【炒股入門 中六賺夠百萬】

劉：名錶交易平台18Watch創辦人劉勝鈞(Harvey)



劉：我中一開始炒股，當時市道好，真係買咩都賺，覺得自己係少年股神。而為咗Keep住自己嘅成績，就睇好多書，鑽研宏觀經濟、歷史及政治，期望能夠以古鑑今，提升分析能力，其後8年，每年股票平均回報都有20至30%。到中六時已經賺夠100萬元，當中大部分盈利來自股票，小部分來自比特幣及做生意。



Kitty：我知道你近年專注搞生意，但做生意風險高，唔怕一鋪清袋咩？



●創業無懼失敗 當考眼光

劉：唔怕。年輕人輸得起。如果輸晒啲錢，就可以靠自己之前累積嘅知識同人脈賺番嚟，所以點都唔會餓親。再者，喺創業路上，就要預咗經歷失敗，但從失敗中必定學到嘢，就當鍛煉眼光同膽識，相信憑着鏗而不捨嘅精神，最終會成功。我做過好多唔同生意，包括喺美國採購廢棄伺服器，然後一櫃櫃運返香港轉售，都有逾15%回報。另外，又有喺內地開廠做塑膠原料生意；最近更整咗個名錶交易平台。



Kitty：咁你唔再炒股喇？

劉：每個人都要知道自己嘅置富優勢，搵到適合自己嘅戰場賺錢。我就負責對外，搞生意賺錢。但目前我同拍檔都唔睇好股市，所以無揸任何股票。



另外，我對香港經濟悲觀，因香港依賴傳統行業，無新經濟動力，受中美貿易戰等政治因素影響，嚇退投資者。此外，香港樓市泡沫大，租金回報率過低，港人收入追唔上樓價升幅。一旦樓市下跌，銀行面對流動性風險，就會出現連鎖效應，影響埋向銀行借貸嘅實業家，令實體經濟轉弱。



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【外匯加Bitcoin 資產倍數升】

KK：投資者馬光健(KK)



彩兒：「香港千萬富翁調查報告2018」指，香港共有51.1萬名持有1,000萬元或以上資產嘅千萬富翁。KK，你好快成為執業醫生，晉升為千萬富翁指日可待。



KK：想成為百萬或千萬富翁，你要先問自己，點解賺唔到呢個數？收入來源除咗係份人工，大家仲可以尋找其他被動收入及投資收入等。我用絕大部分時間研究Trading，就係要尋找值得投資嘅資產。過去，我投資外匯，令資產由幾萬元漲至幾十萬元；再靠投資比特幣，令資產喺一年之內番幾倍，由幾十萬元漲至百萬元。



Kitty：炒股唔係安全過炒虛擬貨幣咩？Bitcoin價格波幅好大。



●睇淡美股 明年料轉熊

KK：股票市場已經好成熟，風險溢價被擠壓到好少；相反比特幣市場仲未成熟，價格仲有好多上升空間，所以我之前將10萬美元All-in Bitcoin。我哋唔認同比特幣嘅設計理念，但就覺得其價格走勢有利可圖。無疑，Bitcoin價格走勢好波動，但以前大宗商品價格都係咁。



彩兒：美國聯儲局主席鮑威爾暗示月底減息，對股市唔係一個天大好消息咩？



KK：美股高處不勝寒，聯儲局減息，反映美國經濟疲弱。量化寬鬆政策對提振股市成效存疑，我覺得後市唔樂觀，唔排除2020年美股會轉熊。



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【狂搵副業 促成商品大刁】

曾：投資者曾卓耀(Stephen)



曾：好多人靠打份工賺取穩定收入，但我就唔想成世打工，所以我搵咗其他副業賺錢。2018年4月，我賺到人生第一個100萬元，人工及股票各佔逾35萬元，一單Deal賺25萬元，其餘來自生意收入。



由大學畢業開始，我就投資股票及牛證，半年內就將20萬元本金翻至35萬元。而我又接過一單大Deal，撮合過買賣雙方，做成一單大宗商品交易，賺到25萬元中介費。



●開小食店 做果酒代理

另外，我又有做啲小生意賺錢，例如同個泰國朋友合資十幾萬元，喺香港開小食店，平均每月賺8,000元。另有朋友攞咗某隻果酒嘅香港銷售代理權，我就會推介其他朋友買，每次賺番2,000至3,000元差價。不過呢啲小生意點賺，都唔及做成一單大Deal咁和味。

Kitty：原來有人脈真係可以轉化成收入！



●廣建人脈 冀自立門戶

曾：但呢啲Deal可遇不可求，依家惟有不斷自我增值及儲人脈，希望有朝一日可以自立門戶，搵到源源不絕嘅生意。我希望可晉升至某上市公司嘅管理層，屆時薪酬待遇都會相對優厚。而喺實現呢個夢想前，我都係努力打多8至10年工，儲多幾把「鎖匙」，為未來打開多道創富大門做好準備。



Kitty：你打算點樣好好運用嗰100萬元？



曾：坦白講，我嘅投資風險承受能力較低，且今年都打算向女友求婚，預計會用60萬元，所以只會投資高流動性資產，即用30萬元買股票，其餘揸現金。



彩兒：你咁有眼光，結婚必定係一個最好投資。



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【長輩打本 攻穩健收息股】

洪：中國通海證券投資組合經理洪龍荃(Larry)



洪：我做咗嘢兩至三年後，喺2013至2014年期間，就儲到人生第一桶金，主要係靠股票賺番嚟。讀中六時，爺爺同嫲嫲畀咗30萬元我投資股票，我成功賺咗少少錢。而做金融呢行，人工高啲，仲有豐厚嘅花紅，都有幫助儲股本，再將錢滾大。



Kitty：我都努力做咗幾年嘢……

洪：揀啱股票係王道，睇恒指會覺得世界無希望。我比較鍾意買啲大間得嚟又有穩定派息嘅股票，例如香港中華煤氣(00003)及港鐵公司(00066)。買港鐵更可以對沖番自己嘅交通費。我亦睇好同民生衣食住行有關嘅股票，例如HYPEBEAST(00150)。佢經營一個買靚衫、波鞋嘅網上購物平台，而我自己都有用呢個平台買波鞋。不過呢類股份，就未必可以用股神巴菲特嘅Buy and Hold投資方式，要時刻追蹤佢嘅業績表現，檢視投資價值。



我亦鍾意澳優(01717)，自從2017年公布將奶粉品牌整合，汰弱留強，澳優嘅羊奶粉跑出，所以我都有幫客人買入作長線投資，不計股息，單計股價升幅累賺130%。



彩兒：每年投資組合目標回報係幾多？



洪：無論係自己或客人嘅投資組合，穩健收息股及具潛力增長股各佔一半，而每年目標回報則定10%以上。而每隻股票佔比都少於一成，新買嘅股票更只會有少於2%嘅資本投資。我覺得今年股市大升機會微，預計恒指會徘徊26,000至30,000點之間，所以我會吼低位入市，同埋揀啲唔係好受大市影響嘅股票，希望可以喺牛皮市賺錢，睇好啤酒、奶粉及服裝等消費股。



Kitty：好多香港富豪都靠買樓賺錢，你自己有無投資物業？



洪：今年年頭，我用咗超過100萬元首期買入鴨脷洲海怡半島一個單位送畀媽媽，當中四分之一嘅資金都係來自股票盈利。預期香港樓宇供應喺未來兩三年都會好少，三房或以上嘅大單位價格升幅較細單位大。而且黃竹坑及駕駛學院附近地皮將推售樓花，有望帶旺附近一帶物業升值。



●嚴守紀律 儲一半人工

Kitty：擁有100萬元之後錢搵錢係咪會易啲？

洪：咁又未必。錢搵錢，好需要「腦」力；0蚊賺到100萬元，需要「勞」力。好彩我同太太一直都好有計劃同紀律，唔會過度消費，每月都可以儲起一半人工，所以都唔使捱麵包去賺取第一桶金。加上，對我嚟講，錢都係副產品，係做好一件事而衍生出嚟。我個人冇咩物欲，又冇咩追求，只希望一家人生活安定。所以一直冇訂財富目標。



彩兒：同意，內心富足先最快樂。



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