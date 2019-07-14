恐掀新興市場經濟風暴！傳美數日內制裁土耳其

金融市場恐掀起新一輪新興市場風暴！外國傳媒引述消息人士透露，針對土耳其接收一個俄羅斯導彈防禦系統組件一事，美國總統特朗普的團隊已確定一套制裁措施作懲罰，並計劃未來幾天內宣布。



消息人士稱，美國政府將根據《美國敵對國家制裁法》(Countering America's Adversaries Through Sanctions Act)制定的三套嚴重程度不同的行動方案中，選擇一套，但暫未有具體說明。該計劃需要特朗普批准。



其中一人表示，美國打算在本周較後時間宣布制裁措施，因周一(15日)是2016年針對土耳其總統埃爾多安發動政變的紀念日，埃爾多安的支持者聲稱，這政變的幕後推手是美國。為了避免這種猜測進一步升溫，美國打算等到周一之後再說。



上述制裁計劃經過了美國國務院、國防部，以及國家安全委員會官員數天討論。消息人士透露，目前正等待特朗普及其高級顧問簽字。美國國務院發言人不予置評。

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