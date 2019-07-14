財經評論：矚目新股臨尾香　凸顯經濟危機深

受累香港社會動盪，市況轉差，近日接連有大型新股決定擱置上市，涉及潛在集資額近900億元。事件不但反映投資者對後市信心薄弱，更預示經濟危機加深，衰退到來的時間或遠快過大多數人的預期。



市場原估計，若香港新股順利魚貫掛牌的話，今年總集資額有望傲視全球，惟目前如意算盤勢敲不響，面子事小，潛藏危機事大！今次有大型新股上市失敗，主因之一是國際資金力圖壓價。如果市場是「水浸」的話，肯投資的人比比皆是，為何要壓價呢？這在在反映國際金融市場並非如想像般資金充裕，投資者手上的彈藥談不上鬆動！



事實上，縱使美股近日屢創新高，但數據也顯示，今輪升浪絕不全面，僅靠數隻大型科技股支撐，環球其他股市更是乏善足陳、搖搖欲墜。以香港為例，目前恒生指數距離歷史高位仍相距逾一成，整體成交額更縮至數百億元。所謂一葉知秋，大型新股觸礁絕非偶然，不僅反映香港市場遜色，更印證着全球宏觀大勢已變。



誠然，今次接連有新股集資褪軚，或多或少影響到潛在新增就業職位。若連同近期有歐資大型銀行宣布裁員1.8萬人、美資車廠狂炒1.2萬人等，形勢真未許樂觀！全球擁有36個成員國的經合組織近日就警告，在貿易戰持續升級及企業減少投資的雙重夾擊下，就業前景嚴峻。該組織提到，投資者要留意兩個數字：第一個是兩年前，即2017年，全球貿易是增長5.5%，目前降至僅增近2%，歐洲一些地區已接近零增長；第二個數字是投資，2017年全球投資是增長逾3.5%，目前增長低於1.7%。



資料顯示，每個國家直接及間接涉及到出口的職位是超過1/3。換言之，出口不振是拖累着每個國家逾1/3的「飯碗」，即是說，在可見的未來，現有職位會減少，尤其在失業率偏高的歐洲。企業投資減少就更易理解了，就是新職位將會驟降！若把兩個數字加起來，就是一方面職位被削減，另一方面新增職位又少，只要貿易戰持續得愈久，失業潮就愈快降臨。



事實上，觀乎內地汽車銷售截至6月已連跌12個月、被視為「亞洲盛衰溫度計」的新加坡次季經濟按年僅增長0.1%、南韓正受日本限制供應關鍵科技原材料之苦、印度降雨量不足影響農產品及經濟動力等，香港周遭可謂四面楚歌，作為外向型經濟，更難獨善其身。投資者切勿認為大型新股擱淺只是雞毛蒜皮的事，須認清大戶「手緊」預示着環環相扣的負面影響。

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