樓價UPDATES︰美孚新邨本月暫錄7宗成交

荔枝角美孚新邨本月成交算平穩，截至目前為止，共錄得7宗成交，平均實用呎價15,156元，而本周末則錄得1宗個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●西灣河嘉亨灣1座中層F室，實用面積約499方呎，為兩房兩廳間隔，座向東南，外望享山景及海景，日前獲租客以23,800元承租，實用呎租約47.7元。屋苑現時約有90個租盤提供，一房戶意向租金由18,000元起。



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九龍區



●美孚新邨4期百老滙街71號高層C室，實用面積870方呎，向東南，以三房兩廳間隔，附設大露台，成交價1,398萬元，實用呎價16,069元。原業主於2003年1月以227萬元買入，持貨16年帳面獲利1,171萬元。



●紅磡黃埔花園5期一個頂層戶，實用面積503方呎，獲買家以828萬元購入，實用呎價16,461元。由於該層無升降機到達，故住客需行一層樓梯。



●大角咀港灣豪庭3座中層A室，實用面積326方呎，以兩房設計，望樓景，減價20萬元，以650萬元易手，實用呎價約19,939元。上址為原業主於2012年2月以307.8萬元購入，期內帳面獲利342.2萬元。



●長沙灣喜雅2座高層A室，實用面積510方呎，望東配水庫。原業主一直將單位出租，見數年間區內發展迅速，帶動樓價升值，有感升幅滿意，所以止賺離場，叫價930萬元，最終以900萬元沽出，實用呎價17,647元，創屋苑兩房新高。



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新界區



●沙田第一城49座高層F室，實用面積約284方呎，屬兩房間隔，以約550萬元易手，實用呎價約19,366元。



●馬鞍山居屋錦龍苑A座高層03室兩房戶，實用面積401方呎，原開價600萬元，放盤兩個月，議價後以560萬元自由市場價沽出，實用呎價13,965元，單位11年多升值約3.5倍。



●馬鞍山居屋富輝花園2座中層G室，實用面積570方呎，以三房間隔。單位放盤5個月，在零議價下以720萬元連補價易手，呎價12,632元。上址為原業主早於1992年購入，當時未補價為66.7萬元，是次轉售料獲利甚豐。



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