【深度解構】特朗普尋求連任　擬策動「貨幣戰」？

中美貿易戰令美國經濟前景蒙上陰影，成為了美國總統特朗普明年能否成功連任的重大障礙。除連番向聯儲局施壓要求減息外，最近還抱怨美元匯價過強，令市場紛紛揣測華府可能直接干預匯市，甚至放棄1995年以來一直採取的強美元政策。



儘管華府剛在上月二十國集團(G20)聲明上重申避免競爭性貨幣貶值，惟當局試圖干預匯市並非空穴來風。上周外媒報道，特朗普要求白宮官員尋找方法推低美元匯價，令經濟在明年總統大選前增強。他之前點名批評歐洲和中國「大玩操縱匯市的遊戲」，呼籲美國要睇齊做法，否則便會是傻瓜。



●高盛：各國聯手機會微

高盛策略員卡希爾警告，特朗普最近不斷投訴其他國家的匯市做法，使美國外匯政策頓成投資者的首要課題，尤其從貿易政策上顯示，在特朗普時代中「一切都是可能的」。儘管他認為華府直接干預匯市機會仍低但風險正在上升。



美國對上一次干預匯市要追溯至2011年，當時日本「三一一」地震及海嘯後，美國聯合多國採取行動遏止日圓升勢，推高美元匯價。但如果今次華府干預匯市，將是要推低美元匯價，這將會是20000年以來首次。



聯儲局的貿易加權美元指標最近升至2002年以來最強，對美國出口競爭力十分不利。法國興業環球策略員愛德華茲估計，一旦歐洲央行進一步推行寬鬆措施，將促使特朗普下令美國財政部透過聯儲局直接干預匯市，單方面推低美元。



高盛的卡希爾認為，在貿易關係緊張之際，現階段各國聯手推低美元匯價的機會不大，若美國只單方面干預匯市，而聯儲局又不配合財政部的行動，將大大削弱干預潛力，意味象徵意義大過實際成效。



●美銀預期匯價挫一成

現時美國財政部的外匯穩定基金僅持有約220億美元，以及500億美元可轉換成歐元和日圓的特別提款權，相對於外匯市場每天5萬億美元交投量，干預的影響只會是短暫性。此外，華府拋售美元，轉吸低回報的貨幣亦不合理。



美國銀行則指，若特朗普樂見弱美元，他只需放棄自1995年以來採取的強美元政策便可達到目標，估計美元匯價會下跌5至10%。美銀認為，即使強美元政策只具象徵性意義，但這個立場轉變可能改變美元的遊戲規則，因此華府要小心作出政策溝通，否則會削弱持有美元資產的理由。該行亦指，雖然華府放棄強美元政策不等於「宣布貨幣戰」，但可能招致其他國家央行作出報復。

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