【產經專題】人民幣貶值衝擊業務　找換店變陣減損失

人民幣貶值潮再次引起市場關注，有找換店承認相關業務轉淡，卻無懼相關的匯率風險，亦樂於買入人民幣。業界人士解釋，原來找換店除了調整買賣差價外，亦會透過外匯交易平台平盤，意味可隨時沽出貶值中的貨幣，以繼續應付日常「街客」交易。



人民幣於年初起穩步上揚，惟美國總統特朗普5月初突然宣布，考慮向中國再度加徵關稅，隨即引發新一輪貶值危機。翻查過去半年數據，離岸人民幣於4月時最高達6.6777兌每美元，惟五月時曾跌至6.9491，即每百港元兌88.52元人民幣，期內波幅高達4.06%。



上環牛記找換負責人蕭先生坦言，自中美貿易戰突然再升溫，一般市民對人民幣的需求明顯減少，部分企業客戶的交易宗數及金額都有倒退，令公司人民幣的存貨量更大縮近三成。



專為企業客戶提供兌換服務的永恆公司負責人楊先生則稱，有內地業務的企業客仍有現金需求，如用於每月發薪，故兌換額度仍然穩定。



●擴闊差價 平衡風險

在中美貿易糾紛勢將持續下去及內地經濟下行等因素，人民幣年內或會跌破「7算」心理關口，如本地找換店需對沖匯率風險，普遍透過擴闊人民幣與港元之間的買賣差價，亦有部分店主會限制每日買入人民幣的金額。



但《東網》向多間本地找換店查詢，發現普遍未有限制買入人民幣，買賣差價亦處合理水平。如尖沙咀的堅成找換僅預留約0.48元人民幣買賣差價作緩衝，而灣仔的陳氏找匯買賣差價低至0.2元人民幣，亦不設買入人民幣上限，但兌逾12萬元人民幣的客戶，則需登記身份證作紀錄。



●即時買賣對沖壓力

蕭先生則稱，公司傾向維持0.8元人民幣的買賣差價，平時主要經合作的外匯交易平台即時賣出過多的外匯，及時對沖外匯持續貶值的壓力，才能容許找換店繼續從客戶買入現貨，維持日常兌換業務。



有大型銀行財資市場部主管解釋，隨着電子交易平台普及，坊間的找換店可隨時透過外匯交易平台平盤，減少「坐貨」的需要。他指出，找換店一般會透過證券行的平台，進行外匯交易，「十幾到廿幾萬元都做到」，而處理各找換店交易的證券行，會再與銀行進行較大額的平盤交易。



他又稱，找換店在市況波動時，此舉接近避免匯率風險，安全地賺取外匯的買賣差價，尤其是小額或現鈔找換，至於較大額的現鈔兌換服務，料找換店可能需要靈活調整買賣差價以平衡風險及成本。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

