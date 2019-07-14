創業注意！美實體店現倒閉危機　全年恐達1.2萬間

科技發展一日千里，令美國實體店面臨前所未有的「倒閉危機」，這亦預示了全球趨勢，一向走向時代尖端的香港，或許也會步其後塵！有意創業的人士，實需想清楚是否以實體店作招徠。



美國媒體報道，雖然2019年下半年僅剛開始，但當地實體店關門的速度並沒有因時間逝去而緩慢下來，壞消息反而更多！



根據研究機構Coresight Research追蹤的資料顯示，今年截至目前為止，美國共有7,062間零售實體店執笠，預計全年多達1.2萬間，是破紀錄的數目。相比之下，2018年關門大吉的實體店數目是5,524間，較2017年破紀錄的8,139間大跌逾30%。



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