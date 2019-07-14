上半年逾600億人幣　中國企業債今年違約額或創新高

外國傳媒報道，今年上半年中國企業債務違約金額增逾兩倍，突破600億元人民幣(下同)，為紀錄新高。市場憂慮中美貿易戰未緩和，加上中國政府需要「去槓桿」，恐令今年全年違約金額打破去年紀錄。



報道指出，今年上半年中國企業債務違約金額雖然較去年第4季減少，但下半年企業債贖回金額通常會增加，若贖回度速與上半年相若，今年全年企業債務違約金額可能會打破去年創下的1,220億元。



有數據顯示，今年中國境內即將到期或可賣回(即債券持有人可以按照特定價格，在債券到期日之前強制賣給債券發行人)企業債規模約6萬億元。另有數據顯示，截至今年3月底，中國上市企業的總負債增至38萬億元。

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