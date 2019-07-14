全球經貿戰：中美衝突　巴拿馬運河收入料3年首跌

美國著名財經媒體彭博報道，中美貿易戰的影響已擴至巴拿馬運河(Panama Canal)。



今年由美國經該運河出口至中國的貨櫃已大跌，主因是中國削減進口美國食品及燃料，並且由日本取代中國，成為該運河第2大用家，第1位依然是美國。這亦印證了美國總統特朗普埋怨中國未有大規模購買美國農產品的言論真確。



由於貿易戰持續，運河公司估計，今個財政年度(2018年10月至2019年9月)收入約31億美元，按年跌1%，為3年前運河擴建以來首跌。自去年10月以來，估計由美國運往中國的貨運量少了800萬噸。回看2018年財政年度，由美國東岸運往整個亞洲的貨運量達7,800萬噸。

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