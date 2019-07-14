股市潛在危機！美國國會須在7月26日完成這件事

外國傳媒報道，美國財政部上周(11日)公布的數據顯示，今個財政年度首9個月(2018年10月至2019年6月)，美國聯邦政府收入2.61萬億美元，支出3.36萬億美元，赤字7,471億美元，按年大增23.1%。



據悉，財長姆紐欽已與民主黨眾議院議長佩洛西進行3次講話，試圖啟動陷入僵局的預算與債務上限談判，因為根據最新預測，有可能在9月初，國會暑假完畢前就到了發債上限，即沒有現金了。



美國眾議院將於7月26日休會，參議院則於8月2日休會，預計兩院假期延續至9月9日之後。富國銀行認為，如果美國國會無法及時提高債務上限，不僅將發生債務違約，並危及主權信貸評級，美國政府可能在10月初再次陷入停擺，經濟也將受巨大衝擊。



因此，姆紐欽呼籲國會在休會前提高發債上限，確保政府的借款能力。

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