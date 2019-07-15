古勝：內外交煎　港股難解困

呢期港股交投淡靜，除咗因貿易戰的外部因素之外，香港社會動盪，紛爭不斷，亦大大影響市道和投資氣氛。即使美股迭創新高，港股亦只係維持喺區間上落，魚缸水盡鵝飛。總希望香港的紛爭可以盡快過去，再係咁內耗落去，明年真係要有食穀種的心理準備！



6月底中美元首會面的結果算係冇壞消息，誰知至今兩國都似乎冇咩實質行動。上周美國總統特朗普終於按捺不住指罵中國未有行動買美國貨，但似乎中國暫時仲係當佢無到。另一方面，美國政府否認要求美國企業申請豁免以向華為供貨，顯見中美貿易戰，似乎又回復到兩國元首會面前的僵局。



如今睇落，查實上次兩國元首會面，大家都唔係有心解決問題，但又唔想搞到反晒面，而特朗普亦好想借中國搭路同北韓元首再次會面，所以先至會促成G20峰會兩國元首會面。如今見到事後兩國根本沒有正面行動，顯見呢個推論有點道理。咁即係同大家講，下半年貿易戰仲有機會再度升級，年底前美國向全部中國商品加徵關稅的機會存在，要時刻保持風險意識，同盡量少用槓桿行事，免得好似5月份咁，一個大浪冚埋嚟，冇得留低。



在憧憬月底減息之下，美股升到甩轆，可港股唔係被A股拖後腳，就係呆站一邊，總之表現完全跟不上美股。面對成交淡靜，即使下半年憧憬中概股來港上市，下周又有隻巨型新股在港上市，但此前香港交易所(00388)股價升至280元水平已缺乏力水再上，上周又退守270至275元水平。睇技術走勢，股價下行的壓力比上升的動力大，短線好倉宜睇位先行食胡，候低再作部署。



早前筆者提及的港鐵公司(00066)，股價突破50元關後果然踩油直上，上周創52周新高54.5元，總算冇令捧場客失望。反正現時可供選擇的個股不多，有貨可以繼續安坐順風車。



眨眼又到7月中，看官又係時候提早留意下啲本地銀行股，皆因下個月又會進入業績期。基本上，上半年整體行業景氣算是平穩，可下半年的風險卻正在不斷增加，這包括5月美國再向中國商品加徵關稅，進一步打擊出口及製造企業的貸款需求；香港樓價係高企，但成交不太活躍，且下半年社會持續動盪，經濟下行壓力大，對樓價影響因素不容抹殺。顯見，圍繞消費、企業及按揭貸款需求都有放慢迹象，銀行股的估值壓力漸現。若仍持有本地銀行股，老古建議可在業績期到臨前逢高減磅，以規避風險，等第四季初再作部署。



東方產經專欄作者 古勝