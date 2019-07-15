滙豐舉辦兒童理財工作坊　仲邀請咗...

當今父母都希望子女出類拔萃，能夠全方位發展，但除咗參加課餘活動同埋學習一般書本知識外，及早培養正確理財及金錢觀念都好重要，「財商」高低對日後個人財富管理影響深遠！不過，理財知識相對艱深，要小朋友投入學習唔係話咁易，滙豐銀行就諗出將童話故事及理財知識融合，提升小朋友學習興致。該行會喺7月28日，於香港迪士尼樂園酒店舉辦兒童理財工作坊，為滙豐尚玉家庭而設，將招待120位兒童。



滙豐邀請咗英國得獎兒童故事作家Emma Dodd屆時親臨香港，為5至9歲嘅小朋友講述現代版嘅灰姑娘、睡美人同埋長髮公主嘅故事，以經典童話故事配上現代情節，向小朋友灌輸正確嘅金錢概念。所有參與嘅小朋友都可以同Emma Dodd見面傾計，除咗了解佢嘅創作靈感，仲會獲贈佢寫嘅故事書。



小朋友同場亦可以喺模擬嘅銀行進行角色扮演，嘗試提存款同埋投資等銀行服務，了解理財嘅重要性之餘，亦能培養良好嘅用錢習慣，場內仲可以同灰姑娘、睡美人及長髮公主拍照留念，真正「寓學習於娛樂」！



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