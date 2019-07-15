【亞洲首發】 港交所新產品「界內證」 即將登場

香港交易所(00388)繼2006年推出牛熊證，13年後再推出結構性產品，將於本周四(18日)推出界內證。首批由6家發行商發行，合共50隻界內證將於當日登場，港交所交易後業務董事總經理張亦伶表示，對首日發行的數目感到滿意，因界內證適合橫向市況投資策略，料不會對港股造成波動，且不會搶走輪證客戶。



所謂界內證，是指投資者可在到期時獲得預定的固定收益，收益取決於相關資產價格在到期日是在上限價及下限價之內(界內)或之外(界外)。如在界內，固定收益為4元，如在界外，則為0.25元。



首批上市的界內證，包括19隻與恒指掛鈎、8隻與騰訊(00700)掛鈎、5隻與建行(00939)掛鈎，另與中國移動(00941)、友邦保險(01299)及中國平安(02318)掛鈎的則各有6隻。其中，法興發行的數目最多達18隻，依次是海通發行12隻，摩通發行11隻、瑞萬通博發行5隻，以及法巴與滙豐各發行2隻。大多數界內證為半年期。



張亦伶表示，一直有與發行商溝通，對首日發行的數目滿意，並在預期之內。被問及產品會否「慢熱」？她指，牛熊證自2006年推出，初期成交普通，但之後逐漸上升，到2008年成交已與窩輪看齊。因此，她對界內證成交樂觀。



她指，該所沒有就界內證的上、下限價設限制，以首批上市的界內證為例，有的上、下限價在相關資產52周最高及最低範圍內，有的卻不在。如瑞萬通博發行的恒指界內證(47033)，下限價是36,000點，上限價是40,000點，反映發行商的不同策略。



港交所是亞洲交易所首家推出界內證，但現時歐洲交易所已有，但做法不同，如歐洲設有強制改回，及沒有固定收益。



●適合短炒 唔會搶輪證客

由於界內證適合區界交易、低波幅，她相信推出後不會對市況造成波動。界內證最大損失為已投入的所有投資金額，最大利潤則以預定的固定收益為上限，故適合對相關資產有一定認識的投資者，並不適合長期投資者。



她指，推出界內證並不是預期港股上落市，純因有市場需求，及互補現有結構性產品。現時私人銀行已有很多這類產品，在交易所買賣，價格更有透明度。因窩輪及牛熊證屬方向性交易，不預期界內證會搶走輪證客。



●無槓桿成分 回報不吸引

投資者學會主席譚紹興指，投資結構性產品的散戶都是想「以小博大」，界內證沒有槓桿成分，回報並不吸引，故認為界內證作用不大。「對比輪證，界內證無疑風險較低，但散戶就是想要刀仔鋸大樹，好少想博「不升不跌」！」界內證儼如跨式期權組合，「識玩的人，會嫌界內證賺太少錢，寧願玩期權；不識玩的人，也不會隨便沾手！」



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

