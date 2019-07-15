沈振盈：焦點重回中美貿易戰

聯儲局主席鮑威爾在國會聽證會上，連續兩天發言及答問，市場將其言論演繹成為「放鴿」的言論，資金憧憬7月底一定會減息。然而，從其所發表的言論去理解，只是更加密切地關注周遭的環境，必要時會採取預防經濟下行的行動。



然而，這兩天美股持續創新高，就業數據仍然強勁，連一直抽不起的通脹，也有意外驚喜，核心CPI增幅達到2.1%。無論去計算任何一個指標，聯儲局在7月份也沒有減息的可能，除非局方真的被白宮及市場所騎劫。



短線大市仍在28,000至28,600區間內上落，炒減息的因素已經炒得七七八八，反而要留意的，是中美兩國就重啟貿易談判前，各自公布的言論。此等言論將反映雙方的取態，從中可以間接地估計，雙方的分歧會去到甚麼的階段。



本周股市走勢預測：



周一(癸丑日)：天干屬水地支屬土，土剋水之局，市況反覆上落。

周二(甲寅日)：天干地支皆屬木，全木之局，小心大跌。

周三(乙卯日)：天干地支皆屬木，全木之局，走勢向淡。

周四(丙辰日)：天干屬火地支屬土，火生土之局，略為回穩。

周五(丁巳日)：天干地支皆屬火，全火之局，反覆偏淡。



訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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