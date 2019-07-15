羅尚沛：美倘減息恐變跌市催化劑

美國降息周期如箭在弦？美國利率期貨市場在解讀完鮑威爾說話後，信誓旦旦咁預期7月減息已是必然，分別只是半厘或1/4厘。現時美國勞工市場緊張，在這環境下去減息預防經濟下行，只會引導資金去短期炒賣，所有貨幣政策的寬鬆，只會有如泥牛入海，是謂經濟學上的流動性陷阱(Liquidity Trap)。



畢竟作為生意人，當下最頭痛的並非沒有低資金成本去做生意，而是擴大業務時要以高工資搶人。何況美國最新通脹有升溫迹象。現時伊朗地緣政治正在發酵，以及美國想將油價維持於現水平以便出貨套現，油價在高位估計要盤整一段時間，未來兩三個月美國通脹只會易升難跌。在這情況下，聯儲局走去減息來冒通脹之險，實在難以信服。



減息預期對美股造成的亢奮超出預期，道指創出27,000點新高，實在戥美股高興。問題是，如果7月美國果然減息，股市能否延續激情。據過去逾20年來，以美國兩次大型的減息周期歷史表現，美股都是不升反跌的。



於2001年及2007年，美國有兩次大型的減息周期，分別減息12次及10次。於這兩次減息期間，美股都是下行，反映長期減息周期並不一定利好股市。原因很簡單，資金成本的下降，抵銷不了經濟增長下降的壓力，當央行持續減息，反映了經濟覆水難收，股市自然難看好。



如今美國經濟數據風光明媚，若然減息，只會加深市場對美國真實情況的憂慮，擔心經濟其實是金玉其外、敗絮其中。有一點更加要注意，美國縱使減息，香港也沒有條件跟隨，但如果不減息，美股守不住，港股有更大機會要陪跌。恒生指數已在28,000至28,600區間的上方，就算減息對心理有所帶動，相信也難突破28,800阻力，而若減息落實，反而會造就獲利壓力把指數推回28,000點附近。



而A股方面，幾經艱辛才能守得住2,900點，CPI和PPI兩個數字都顯示出經濟憂慮，工業疲弱乏力，豬肉和生果兩類民生價格高居不下，在通脹升溫下央行與美聯儲局一樣是寸步難行。現時A股只能博中央經濟會議小組會釋出稍稍的寬鬆意圖，除此之外，已經不敢期望太多。



中國銀河國際證券業務發展董事 羅尚沛(作者為註冊持牌人士)

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