劉嘉晉：藥物研發產業潛力豐厚

製藥業近年瞬息萬變，嶄新科技接連面世，藥物研發時間更短，相關的測試和審批程序也日趨精簡，但新藥物的成本仍不斷上漲。多年來，藥物研發領域的龍頭公司都以西方企業為主，一直主攻歐美地區的富裕市場。不過，隨着亞洲的中產人口數目持續增加，區內醫療保健市場的商機也源源湧現，為上述形勢帶來變化。



早前，一年一度的Phar East亞洲製藥及生物科技節在新加坡舉行，參加者對區內市場的發展甚為樂觀。亞太區經營成本較低，發展較快，加上經濟迅速增長，因此有望在研發新藥物方面領先全球。



目前，亞太區的市場增長率為19.9%，遠高於歐美市場的10%。另外，近年全球製藥市場總值為11,000億美元，當中約30%源自亞洲。在整體增長方面，亞洲也佔三分之二。未來數年，亞洲的整體醫療保健消費將大幅增加，由2017年的1.69萬億美元上升至2026年的2.27萬億美元，主要原因包括醫療保健成本上揚、長期病患者人數增加、中產階層日趨富裕，以及整體人口結構變化。



筆者相信專注藥物研發產業的雅各臣科研製藥(02633)將能直接受惠，集團未來更能將進一步鞏固於香港的非專利藥市場領導地位。公司現時擁有多個受消費者愛戴的傳統品牌，在有效的品牌管理下，其品牌成藥業務亦錄得顯著增長。截至3月底止的全年業績，集團的收益增加10.1%至17.04億元。公司股東應佔溢利增加23.9%至2.5億元，增長主要由於銷售表現提升、經營槓桿效應以及成本控制措施節省開支所致。



其中，香港家喻戶曉的腸胃中藥及風行海外的保濟丸，錄得總銷售較去年同期15.6%的增幅。而何濟公的銷售收益亦較去年同期增長8.3%。集團的藥油業務於報告期內同樣表現出色，其中飛鷹活絡油及十靈油的銷售收益均有大幅增長。



另外，集團已經與雲南白藥控股簽訂意向書，積極研究未來策略性的合作方案，以擴闊及加深在中國及亞太區的市場覆蓋。相信集團未來能繼續保持強勁的增長，現估值吸引，可現價吸納，中線目標睇1.9元。



烏托邦資產管理合夥人 劉嘉晉(作者為註冊持牌人士)

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