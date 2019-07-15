鑫濤：6G顯雄心　美股高處未算高

上周美國三大股指期貨再創收市歷史新高。但由於美國三大股指期貨近年不斷創出歷史新高，所以不少投資者對此的感覺似乎也不大。而美股屢創歷史新高的背後，當中的一個關鍵原因，其實便是在過去10年間，大量中小型美國公司的股價以驚人的超越「十倍速」的速度增長，不少中小型公司更因此成為行業的領導者。



據分析這樣的公司達到113家，包括了大家熟悉的蘋果及亞馬遜。正正因為這些公司的不斷快速壯大，因此造就了過去10年間，標指、道指及納指這三大美國重要股票指數分別錄得了超越350%、320%及550%的驚人升幅！



在筆者眼中，這些美國公司之所以可以如此快速壯大，主要原因是受惠於這10年來3/4G網絡下的「新經濟」創新轉型，以及成功採取與創新科技配合的適當市場和經營策略，來面對激烈的市場競爭。



在目前5G網絡即將全面投入市場的大前提下，由於5G的應用領域範圍極之廣泛，例如智慧城市、無人駕駛、高科技醫療技術以至和虛擬實境有關的產業等肯定會有高速發展，可以說是商機潛力無限，對未來環球股票市場的發展肯定不會是塘水滾塘魚，一定是正面的。



目前中美貿易戰其中一個主打位其實便是關於5G技術的主導控制權，因為成功成為當中的市場領導者的國家必定可以產生龐大的經濟效益，甚至可領先全球，難怪各國對開發5G技術趨之若鶩了。



雖然美國仍然掌握大量科技的核心技術優勢，例如晶片技術，但5G技術方面卻落後於中國，這其實是和5G需要光纖來組建骨幹網並且需要有地面上的大規模基礎建設去鋪設光纖網絡的能力，即通訊基建能力有關，這方面是中國的強項，但卻是美國的弱點。所以美國要強行發展5G，相信只會事倍功半。



美國總統特朗普當然明白當中的道理，所以他曾在Twitter上提出要盡快有6G網絡的貼文。這是因為6G可以透過衞星來組建骨幹網，而美國是航天大國，在衞星通訊是先驅，太空探測、遙感及操控技術發達，所以6G可以用衞星取代光纖來組建骨幹網肯定是美國的強項。美國6G基建工作可以在太空上完成，配合美國晶片領先優勢，令美國可以輕易跳過5G的發展而直接過渡至6G，所以特朗普這個貼文其實極具戰略意義。



大家不難想像，目前特朗普肯定是利用貿易戰及科技戰，來拖慢中國發展及應用5G的速度，讓美國在過渡至6G的階段時不會受到中國5G的嚴重威脅，並阻止中國利用5G成為領先全球的大國。若然特朗普明年可以成功連任，相信美國不難順利過渡至6G，繼續成為領先全球的大國。



目前全球正進入5G，隨後美國再過渡至6G期間，肯定會孕育出大量相關產業的中小型美國公司，所以未來「新經濟」產業肯定只會更加百花齊放，而這些公司未來的股價不難再以「10倍速」的驚人速度增長，這些公司成為主要成分股之後，結果便令到美國股市這種屢創歷史新高的看似瘋狂勢頭，不會如此容易便被扭轉過來。



因此美股每次經過一輪急跌之後，也可視作逢低買入的大好時機。換言之，對美股而言，不應存有熊市的觀念。



資深市場人士 鑫濤

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