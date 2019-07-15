周樂樂：「去槓桿」憂慮限制A股升幅

受金融嚴監管與地產信託收緊的政策影響，過去一周A股走勢出現調整。上證50指數跌2.02%、滬深300指數跌2.17%、滬綜指跌2.67%、深成指跌2.43%、中小板綜指跌2.99%、創業板綜指跌2.88%。28個申萬一級行業中，僅1個上漲，27個下跌。其中，最強五大行業指數是休閒服務、農林牧漁、化工、食品飲料、醫藥生物；最弱五大行業是通信、電腦、有色金屬、汽車、鋼鐵。從資料來看，市場仍結構化行情明顯，行業上非周期類相對強，周期類行業較弱，顯示經濟衰退的擔憂。



市場消息方面，目前影響市場主要因素是中美貿易關係與中國是否維持寬鬆政策。中美在G20時宣布重啟貿易談判，減弱市場對中美對抗的擔憂。經過一年多的博弈，中美雙方完成了互相底線試探，兩國國內對於貿易爭端的忍受能力也測試完畢。經濟下滑與金融市場大幅波動，令「中美對抗雙輸」已是市場共識。預計中美關係短期大概率走向穩定。畢竟美國總統特朗普將投入更多精力應對大選，安撫市場與重整經濟。



中國在中美貿易惡化時推出經濟維穩與市場維穩，寬鬆政策是否持續將成為市場關注重要因素。從市場流動性來看，銀行同業拆借利率維持低位，6月份社融、新增貸款等好於預期，顯示央行執行「寬信用與寬貨幣」的政策。然而，由政策上來分析，加速推出註冊制的科創板企業上市招股、嚴打資本市場違法違規、銀保監會整治銀行與保險機構銀保信股權和關聯交易、禁止地產企業信託融資等，顯示監管重回到「去槓桿」的工作，7月份是否繼續寬鬆，引起市場擔憂。



另外，中期業績期將至，今年企業中期業績是最能反映貿易戰所帶來的衝擊，儘管中國出台了一攬子穩經濟的政策，但從已公布的汽車、內房、電子產品等行業資料均出現不同程度下滑，需要把握業績預期差，避免業績地雷。同時，政府工作重回「去槓桿」工作，大概率地對債務高企、應收帳不確定大、與現金流不足的企業要謹慎，以避免債務地雷。



綜合來說，短期中美貿易關係緩和，中國逆周期調控的壓力減輕，令市場擔憂政府重回「去槓桿」工作，導致市場出現波動。預計滬綜指於3,200點仍存較大的阻力。而中長期來看，市場波動或提供吸納低估值優秀公司時機。預計後市仍是結構化行情，建議投資者需要控制好倉位，與挑選安全邊際價高以及成長性好的優質龍頭股逢低吸納。



勝利證券副首席運營官 周樂樂(作者為註冊持牌人士)

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。