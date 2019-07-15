大健：老閭下屬溝通障礙怎消除

今次先講一個故事。有一對夫妻，男的是軟件工程師，女的是家庭主婦。在一個周末的下午，太太在準備晚餐，便叫先生幫忙到街市買些東西。為怕老公大頭蝦，太太千叮萬囑：「去街市買一個西瓜，如果見到有橙賣，買十個返嚟。」老公拍心口說包在他身上。



一個多小時後，這位軟件工程師辛苦地抱着十個西瓜回家，太太見到幾乎暈低，質問為甚麼買十個西瓜回來。老公理直氣壯地說：「因為我見到有橙賣嘛。」



其實這個故事在網絡流傳了一段日子，據說是來自一些軟件工程師自嘲的笑話。不過，最近發現這個故事不單是笑IT人的邏輯，其實也在笑每日都會在辦公室上演的老闆與下屬之間的溝通障礙。若果只停留在自己的立場、角度和思考模式，如何聆聽也只會聽到自己想聽的說話。



自己打過工，也創過業，理解為何在上的不明白下屬，也理解為何下屬總埋怨上司無情。最近有位相識近二十年的前輩提醒我，處理事情的時候也要處理對方的感受，與新一代人相處尤其需要。



大健

中環金融人，亦是科技顧問公司始創人。

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