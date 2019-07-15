【地產專題】樓市升唔停！上季73個公居屋苑呎價破頂

第二季未補價二手資助房屋交投，跟隨大市減慢，但無礙樓價升勢。期內至少有73個公屋及居屋呎價刷新紀錄，當中佔25個或34%更連續兩季破頂。將軍澳上季有11個項目再升穿高位，而青衣部分物業最高呎價在短短一季再推升逾10%。



●和明苑目前僅三放盤

將軍澳區有21個可二手轉讓的資助房屋，上半年共有15個屋苑出現呎價新高，有4個屬連錄兩季錄得指標價個案。區內居屋和明苑3月時錄得呎價1萬元買賣，上季一個高層實用面積426方呎單位，以460萬元易手，紀錄推升8%至10,798元。



世紀21將軍澳魏仕良表示，該屋苑部分座數屬康和式設計，加上樓齡較新，故受買家歡迎。現時只有約3個放盤，包括一個高層4室，實用面積510方呎，叫價560萬元，呎價10,980元。事實上，區內近期已出現缺盤情況，但由於部分白居二買家正趕於年底資格到期前入市，市場購買力仍在，相信樓價繼續有支持。



同區彩明苑自去年上半年錄得兩宗呎價逾萬元成交後，樓價未見突破。但踏入2019年第二季明顯發力，共錄5宗買賣，呎價均達1萬元或以上。有實用面積650方呎高層戶，獲買家以785萬元承接，呎價12,077元。項目現時有6個放盤，實用面積506方呎細單位，叫價達650萬元，呎價12,846元。



而港島的柴灣連同小西灣，首季只有兩個居屋錄新高呎價，但過去一季數目激增至7個。當中富景花園實用面積591方呎中層戶，以578萬元售出，呎價9,780元，較去年12月錄得的舊紀錄8,883元，高出10.1%。至於杏翠苑及富欣花園亦已躋身呎價萬元之列，最高分別達10,369元與10,642元。



長城物業謝志華稱，與筲箕灣居屋相比，小西灣同類物業樓價明顯較低，因而吸引白居二或綠表買家轉投追落後，帶動樓價逐步上升。富景花園現時未補價放盤不足10個，雖然項目樓齡較高，但由於開價低於鄰近的物業，故不乏捧場客，目前叫價最低為一個實用面積484方呎的「大兩房」放盤，意向價480萬元。



●青宏苑兩房叫630萬起

至於青衣區私人住宅屋苑近月頻現破頂價成交，連帶推高同區資助房屋樓價。居屋青宏苑高層戶，實用面積506方呎，上季以近654萬元沽出，呎價12,923元，較首季錄得的舊紀錄11,700元高出10.5%。



中原梁岳宏表示，該盤樓齡不足二十年，屬區內唯一可以來承做最多九成半樓按入市的居屋，故長期受買家追捧，樓價升勢亦較明顯。如實用面積650方呎三房戶，最高成交價已突破700萬元。但市場盤源不多，現時只有4個，實用面積506方呎的兩房戶，叫價約630萬元起。



●大埔兩公屋首破7千關

此外，上季亦有14個公屋於第二市場破頂，分布於12個區域，反映樓價升勢席捲各區，當中大埔佔兩個，分別為太和邨及運頭塘邨，實用呎價同首破7,000元。而樓價漲幅較明顯為深水埗南昌邨，6月時一個低層戶，實用面積439方呎，以357萬元售出，呎價8,132元，相比舊紀錄去年12月的7,062元，超出15.2%。



資深財經專家林一鳴認為，政府推出白居二項措施是好心做壞事，抽中資格的人並不想放棄置業機會，但第二市場放盤數量實在很少，不足以滿足需求，結果做價被推高。他估計，該市場單位樓價，會保持在已補價自由市場八、九成的高水平，並會繼續跟隨大市上升，預期下半年仍有約5%增長。

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