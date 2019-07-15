新股專輯：康特隆科技超購近39倍　恒發光學下限定價

周一(15日)有6隻新股公布招股結果，其中集成電路(IC)產品分銷商康特隆科技(01912)發售價定為0.65港元，為招股價範圍近中間價，淨籌7,880萬元。香港公開發售錄得超額認購38.9倍，而配售股份已獲輕微超額認購。認購一手(5,000股)中籤率25%，要認購18手(即9萬股)才可穩獲一手。



眼鏡製造商恒發光學(01134)發售價定為1元，為招股價範圍下限，淨籌8,070萬元。認購一手(4,000股)中籤率15%，申請50手才穩獲一手。香港公開發售錄得超額認購28.68倍，而配售股份獲適度超額認購。



民辦商科高等教育商中滙集團(00382)發售價定為2.85港元，為招股價範圍的中間價，淨籌6.293億元。香港公開發售錄得超額認購1.42倍，而國際發售已獲輕微超額認購。認購一手(2,000股)中籤率100%。



泰國IT企業Platt Nera International Limited(01949)發售價定為1.25元，為招股價範圍下限，淨籌9,240萬元。香港公開發售錄得超額認購12.67倍，而配售股份已獲適度超額認購。認購一手(2,000股)中籤率14.01%，要認購45手(即9萬股)才可穩獲一手。



內地電鍍工業園區營運商金茂源環保控股(06805)發售價定為1.33元，淨籌3.322億元。認購一手(2,000股)中籤率90%，認購2手(即4,000股)可穩獲一手。香港公開發售錄得超額認購0.96倍，而配售股份獲輕微超額認購。



內地房企中梁控股集團(02772)發售價定為5.55元，為招股價範圍近中間價，淨籌27.731億元。認購一手(500股)中籤率100%。另國際發售已獲略微超額認購。



上述股份將於明日(16日)於主板上市。

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