【失威】大型招股頻撻Q　港吸外企掛牌難上難！

全球最大啤酒商百威英博分拆的百威亞太(01876)擬籌764億元的上市計劃突遭叫停，成為本港歷來集資最大的「撻Q」新股，更重創香港交易所(00388)希望引進國際企業來港上市的宏圖大計。有市場人士指，百威亞太上市受挫，令香港今年新股市場頭威盡失，面對美國及內地推科創板的競爭，香港新股集資中心的地位受到挑戰，今年更可能被踢出新股市場三甲的位置。



立信德豪會計師事務所董事林鴻恩指，本來百威啤酒分拆亞洲業務及阿里巴巴回歸對港交所的戰略發展意義重大，從集資額到股價表現都可望起指導性的作用，也可望保住港交所全年新股集資額三甲，甚至一哥地位。可惜如今事與願違，暫時影響是負面的，坦言對投行游說客戶來港上市、以及對港交所推廣工作等均有影響。



他續指，現時美股無論是交投及指數表現都比香港好，企業的確是有很大誘因轉去美國上市，但他相信一些國家重點企業，受地緣政治影響，仍會傾向在港上市。他暫時未有計劃上市的公司客戶因今次事件要調整上市地點或改變上市計劃。



有熟悉新股的市場人士更形容，百威亞太上市受挫，令本港新股市場引進大型外國公司的「勢頭」開得不好，並影響今後有意赴港上市外企的信心。至於阿里巴巴來港第二上市的計劃亦會增添變數，「市場反應未必會一窩蜂，招股價也可能受影響！」他估計今後更多中、大型公司會考慮去美國上市，除非中美貿易戰出現惡化。



該名市場人士續稱，「以往就話香港幾大隻（新股）都食得落，閒閒哋可為一隻巨無霸集資逾一千億元，今次香港有啲『瘀』！」他坦言，港交所要吸引國際公司來港上市的如意算盤暫時打不響，更擔心市場對未來大型新股有戒心，又指「基金同散戶，都係有點短線，好驚上市後股價潛水難返家鄉！」



資料顯示，今年以來已有3隻新股擱置在港上市計劃，包括原訂6月下旬掛牌的物流地產平台ESR Cayman(01821)，其擱置上市的理由與百威亞太一樣是基於市場情況，令人關注早前多隻傳擬赴港上市的外國公司會否改變計劃。另外，市傳阿里因考慮到港股市場近期的不景氣，大削來港第二上市的集資額由原先200億美元降至100億美元，惟公司對傳聞不予置評。



除了港股市況不穩外，市場消息亦將百威亞太上市「脫腳」歸咎該公司訂價過於進取，相信是有美國大型基金臨時抽飛，導致國際配售未如理想。



軟庫中華分析師謝承志認為，百威亞太上市時沒有引入基礎投資者，令國際配售部分增添不確定性，他預計未來大型赴港上市的大型新股為穩陣計，會儘量引入基投減低上市撻Q風險。



事實上，港交所為吸引更多外國公司來港上市，近期已新增荷蘭及奧地利為認可的上市註冊司法地區。而據外電早前報道，總部設在荷蘭的消費金融服務提供商捷信集團(Home Credit Group)正籌備在港上市事宜，預計最快下半年成事。另外，總部設在英國的數據中心營運商Global Switch亦計劃今年上市，擬集資約10億美元。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

