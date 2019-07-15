【市前重點睇】布油高企66.7美元　金價續強

●美匯指數報96.8；圓匯企107.8；歐元兌美元報1.127；英鎊報1.257；港匯報7.8255。在岸及離岸人民幣在6.88水平。金價曾升至1,419美元，最新企1,415美元，布油報66.7美元。道指期貨偏軟。中國將公布第2季度GDP，以及6月份工業、零售等數據。



●美國總統特朗普指，中國讓人民幣貶值並補貼企業，以減輕25%關稅影響。據悉，中國在貿談取得具體進展前，不會大量採購美國農產品；並警告美對台軍售是在「玩火」，將制裁參與的美企。



-白宮貿易顧問納瓦羅表示，中美貿易談判進行得「很好」，投資者應該保持耐心。



●外媒報道，特朗普政府的談判人員暗示，如果英國希望在脫歐後與美國達成貿易協議，那將取決於是否願意在華為問題上與美國保持同樣強硬的政策立場。



●美國芝加哥聯儲總裁埃文斯說，聯儲局應該考慮進行兩次減息，將通脹率推高至2%的目標上方。



●美國財政部長姆紐欽警告眾議院議長佩洛西，如果國會不提高債務上限授權，政府可能會在9月初用完資金；佩洛西敦促本月採取行動提高債務上限。



●美股三大指數上周五齊創收市新高。道指收報27,332點，升243點或0.9%；標指收報3,013點，升13點，首次突破三千大關收市；納指收報8,244點，升48點。三大指數按周分別累升1.52%、0.78%和1.01%。



●港股ADR指數無方向，按比例計算，收報28,455點，跌15點。



●紐油上周五收報每桶60.21美元，升1美仙或0.02%，全星期計累升4.7%。布油收報每桶66.72美元，升20美仙或0.3%。



●紐約期金上周五收報每安士1,412.2美元，升5.5美元或0.4%，全星期計累升約0.9%。美匯指數報96.84，跌0.2%。



●美國10年期國債孳息率下跌1.59點子，報2.1219厘。



●新股撻Q：巨企招股連環撻Q兼中美搶客，港交所閉翳。

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-百威亞太正式擱置上市，最遲周三退款。



●新盤搶客！十大屋苑周末僅錄5宗成交，六成捧蛋。



●傳華為向美國子公司「開刀」，或裁員數百人。



●英國富時100指數上周五收報7,505點，跌3點%；法國CAC指數收報5,572點，升20點；德國DAX指數收報12,323點，跌8點。



●中國發改委上周五發布防範房地產外債風險的通知，地產再加強調控。通知規定房企發行外債只能用於置換未來1年內到期的中長期境外債務。



●機場管理局：6月貨運量按年大跌8.6%。



●Fb洩私隱案，傳獲准以50億美元達成和解。



●全球經貿戰：傳三星獲緊急原料供應，避生產停頓。



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